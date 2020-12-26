رونالدو افضل صفقة بتاريخ الدوري الانكليزي .. وصلاح بالمركز الحادي عشر

2020/12/26 | 20:18 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / اختارت شبكة /سكاي سبورت/ النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو ، كافضل صفقة في تاريخ الدوري الانكليزي /البريميرليغ/ بعد انتقاله الى مانشستر يونايتد في عام 2003، قادما من سبورتنغ لشبونة البرتغالي.وتفوق رونالدو على اساطير في الدوري الانكليزي الممتاز لكرة القدم، مثل الفرنسي اريك كانتونا، والايرلندي روي كين، وفرانك لامبارد، وواين روني.ويعتبر دافيد سيلفا اللاعب الاسباني الوحيد في القائمة محتلا المركز 16، بعد توقيعه لنادي مانشستر سيتي.وتوج رونالدو مع / الشياطين الحمر/ خلال الفترة ما بين عامي (2003 و2009) بثلاثة القاب في /البريمير ليغ/ ودوري ابطال اوروبا مرة واحدة ومثلها في بطولة كأس العالم للأندية وكأس الاتحاد الإنكليزي وكأس الرابطة مرتين في بطولة درع الاتحاد الإنكليزي.وانتقل رونالدو /صاروخ ماديرا/ من مانشستر يونايتد إلى صفوف ريال مدريد، ليسطر التاريخ مع النادي الإسباني، الذي توج معه بالعديد من الألقاب الجماعية والفردية، أبرزها ثلاثية متتالية في دوري أبطال أوروبا بإجمالي 4 ألقاب، و3 مرات كأس العالم للأندية ومثلها في كأس السوبر الأوروبي ومرتين في بطولة الدوري الإسباني ومثلها في كأس ملك إسبانيا وكأس السوبر الإسباني، وأصبح الهداف التاريخي /للميرينغي/ برصيد 450 هدفا أحرزها خلال 438 مباراة.واحتل النجم الدولي المصري، محمد صلاح، مهاجم ليفربول، المركز 11 في قائمة أفضل صفقات /البريميرليغ/ متفوقا على النجم البلجيكي إيدين هازارد، المنتقل من تشيلسي إلى ريال مدريد، وشغل المركز 18، يتبعه الأرجنتيني سيرخيو أغويرو هداف مانشستر سيتي، في المرتبة 19.وجاءت قائمة أفضل 20 صفقة في تاريخ /البريميرليغ/ كالتالي:1- البرتغالي كريستيانو رونالدو - مانشستر يونايتد2- الفرنسي تيري هنيري - أرسنال3- الفرنسي إريك كانتونا - مانشستر يونايتد4- الإنكجليزي فرانك لامبارد - تشيلسي5- الإيرلندي روي كين - مانشستر يونايتد6- الإيفواري ديديه دروغبا - تشيلسي7- الإنكليزي سول كامبل - أرسنال8- الإنكجليزي واين روني - مانشستر يونايتد9- البلجيكي فيسنتي كومباني - مانشستر سيتي10- الإنكجليزي آلان شيرار - نيوكاسل يونايتد11- المصري محمد صلاح - ليفربول12- الفرنسي نغولو كانتي - تشيلسي13- الهولندي دينيس بيركامب - أرسنال14- الهولندي فيرجيل فان دايك - ليفربول15- الإيطالي جيانفرانكو زولا - تشيلسي16- الإسباني دافيد سيلفا - مانشستر سيتي17- الفرنسي باتريك فييرا - أرسنال18- البلجيكي إيدين هازارد - تشيلسي19- الأرجنتيني سيرخيو أغويرو - مانشستر سيتي20- التشيكي بيتر تشيك - تشيلسي./انتهى3

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