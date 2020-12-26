ملتقى طلبة وشباب ميسان يقيم مهرجاناً بذكرى استشهاد قادة النصر

2020/12/26 | 20:18 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العمارة / نينا / اقام ملتقى طلبة وشباب محافظة ميسان ، اليوم السبت، مهرجان الذكرى السنوية الاولى لاستشهاد قادة النصر .تضمن المهرجان اناشيد واشعارا واعمالا مسرحية تعكس انتصارات وتضحيات قواتنا الامنية على عصابات داعش الارهابية".وحضر المهرجان الذي اقيم في مدينة العمارة ، المئات من المواطنين وشخصيات تربوية وامنية./انتهى

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