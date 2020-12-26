تعرّف على أقدم ساعاتي في شارع الرشيد ببغداد

2020/12/26 | 20:18 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قد يكون للتكنولوجيا دور في تراجع الإقبال على الساعات اليدوية، لكن ساعاتي مخضرم في شارع الرشيد ببغداد، يصر على الحفاظ على مهنة تصليح الساعات، التي ورث...

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