غداً.. انطلاق بطولة العراق للمصارعة الحرة للنساء

2020/12/26 | 20:19 - المصدر: الرياضة الان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تنطلق يوم غد الاحد بطولة اندية العراق للنساء للمصارعة الحرة في محافظة الديوانية وذكر رئيس الاتحاد العراقي المركزي للعبة شعلان عبد الكاظم: ان بطولة اندية العراق ستنطلق يوم غد الاحد على بساط قاعة نادي الرافدين في محافظة الديوانية بمشاركة واسعة من اندية محافظات بغداد والبصرة وكركوك والسمارة والديوانية والسليمانية.و اوضح: ستستمر البطولة لمدة

هناك تفاصيل اخرى بخصوص غداً..



