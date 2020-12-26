التعليم تعلن إطلاق استمارة متعلقات القبول المركزي للطلبة من ذوي الشهداء

2020/12/26 | 20:19 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادأعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، السبت، إطلاق الاستمارة الخاصة بمتعلقات القبول المركزي للطلبة من “ذوي الشهداء”.وقالت الوزارة في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، إنها “تدعو الطلبة من هذه الفئة الذين لم تظهر نتائجهم في القبول المركزي للعام الدراسي 2021/2020 الى التقديم عبر الاستمارة الإلكترونية في بوابة الدراسات والتخطيط والمتابعة (www.dirasat-gate.org) التي …

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