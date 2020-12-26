تدمير مضافات والقبض على ارهابيين.. موجز العمليات الامنية لليوم السبت

2020/12/26 | 20:20 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

====================

واصلت قيادة العمليات المشتركة اشرافها المباشر على العديد من الفعاليات والنشاطات في مختلف قواطع العمليات، حيث جرى تسجيل عودة (29) عائلة نازحة من اقليم كردستان الى سنجار خلال الاسبوع الحالي.

فيما كان الجهد الهندسي المنجز خلال اسبوع ضمن قيادة عمليات غرب نينوى (6950)م وضمن قيادة عمليات كربلاء (8920)م وعملية تجريف الجزرات الوسطية في نهر دجلة ضمن قيادة عمليات سامراء (146 دونم) ومازال مستوى الانجاز يسير بوتيرة جيدة.

من جانبها قامت مفرزة كتيبة هندسة ميدان المنطقة الثانية التابعة الى قيادة قوات حرس الحدود المنطقة الثانية بمعالجة صاروخ نوع كاتيوشا في منفذ الوليد الحدودي ضمن قاطع اللواء الرابع وتفجيره بالكامل دون حادث يذكر .

في حين القت استخبارات كركوك في وزارة الداخلية القبض على إرهابيتين اثنتين مطلوبتين وفق أحكام المادة (٤ إرهاب) لانتمائهما لعصابات داعش الإرهابية، وذلك لقيامهما بتوزيع ما يسمى الكفالات على عوائل عصابات داعش المقتولين داخل محافظة كركوك.

و تمكنت مفارز مركز شرطة كمرك خانقين التابعة لمديرية شرطة كمارك المنطقة الثالثة من ضبط عجلة محملة بمادة (الملح الصناعي) (بوزن 29 طنا)، تم ضبطها لكونها تحمل أكثر من استيعاب حمولتها وهذا مخالف للتعليمات.

اما قوات الشرطة الاتحاية فقد عثرت على وكرين الاول يحتوي عبوتين بلاستكيتين بداخلهما مادة c4 وقنبرة هاون عيار ٨١ ملم ، والوكر الثاني بداخله ادوات طبخ وسرير منام وجليكان نفط و7 بمبات .

من جانبها القت قوة من قيادة عمليات نينوى القبض على متهم في الحي العسكري وتم تسليمه الى قسم استخبارات ومكافحة ارهاب الحويجة.

الى ذلك خرجت قوة من قيادة عمليات ديالى بعد توفر معلومات بوجود كدس للعتاد من مخلفات داعش الارهابي في منطقة الخوالص وتم العثور على مواد ومقذوفات وصواريخ حيث جرى معالجها من قبل مفرزة المعالجة، كما خرجت قوة من الفرقة الخامسة بعملية تفتيش وتجريف الطريق المؤدي الى حاوي العظيم معبر الميتة تم من خلالها العثور على عبوة ناسفة قديمة.

اما قيادة عمليات الانبار فقد خرجت قوة منها لتنفيذ واجب وعثرت على كدس عتاد كبير بداخله مواد تالفة من مخلفات داعش .

هذا وتمكنت قوة من الحشد الشعبي في قرية تل الشور في نينوى من تفتيش نفق وعثرت على قاعدة صواريخ نوع كاتيوشا وقنبرة هاون ٨١ ملم.

والقى جهاز المخابرات القبض على عدد من المتهمين والمطلوبين بقضايا مختلفة من بينها تزيف العملة وضبط مواد منتهية الصلاحية.

واخيراً تمكن جهاز الامن الوطني في محافظتي صلاح الدين وديالى من تفكيك مفرزة إرهابية تنتمي لما يسمى قاطع ديالى، والقاء القبض وفق اوامر قضائية على افرادها الأربعة بينهم إرهابي (انتحاري) كان ينوي تفجير نفسه خلال أعياد رأس السنة في بغداد، فضلاً عن القبض على (آمر المفرزة و ناقلٍ وجندي)، واتخذت الاجراءات القانونية بحقهم.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تدمير مضافات والقبض على ارهابيين.. موجز العمليات الامنية لليوم السبت) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تدمير مضافات والقبض على ارهابيين.. موجز العمليات الامنية لليوم السبت) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).