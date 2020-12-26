الثقافة تناقش شروط اليونسكو لرفع بابل من لائحة الخطر

2020/12/26 | 20:20 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوز} بحث وزير الثقافة والسياحة والآثار، حسن ناظم، ورئيس هيأة الآثار والتراث ليث مجيد حسين، مع محافظ بابل حسن منديل الشروط التي وضعتها اليونسكو لرفع بابل من لائحة الخطر.

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