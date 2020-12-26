تجدد الدعوات لحصر السلاح وضبط تمويل الجماعات المسلحة قبل موعد الاقتراع

2020/12/26 | 20:22 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

عاودت أوساط سياسية وشعبية دعواتها الى حصر السلاح المنفلت وضبط تمويل الجماعات المسلحة قبيل موعد اجراء الانتخابات المبكرة بهدف الوصول إلى عملية نزيهة تحقق الاستقرار والإصلاح في المرحلة القادمة.

واكد مراقبون ان عدم معالجة قضية السلاح المنفلت خارج سيطرة الدولة ينتج انتخابات مشابهة لسابقاتها، الأمر الذي يزيد من اتساع الفجوة بين الحكومة والمواطنين، مشيرين الى خطوات احكام سلطة الدولة على الشارع العراقي تفضي الى انتخابات نزيهة وبرلمان قادر على أداء دوره الصحيح لخروج البلاد من الازمات الأمنية والاقتصادية.

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