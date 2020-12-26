مصر للطيران تلزم مسافريها الى تركيا بهذا الشيء

2020/12/26 | 20:24 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [متابعة_اين] أصدرت شركة "مصر للطيران"، اليوم السبت، تنويها هاما بشأن المسافرين إلى العاصمة التركية اسطنبول.

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