حقوق الانسان تعلن انخفاض نسبة “الابتزاز الالكتروني” في ديالى

2020/12/26 | 20:25 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ ديالى

اعلن مكتب حقوق الانسان في ديالى، السبت، عن انخفاض الابتزاز الالكتروني في المحافظة بنسبة 60%.

وقال مدير المكتب صلاح مهدي في حديث لـ/ المعلومة/،ان” الابتزاز الاكتروني من الجرائم التي برزت في المشهد العام داخل ديالى وبقية المحافظات بشكل لافت في السنوات 5 الاخيرة وسجلت معدلات عالية خاصة مع تعدد التطبيقات ومنصات التواصل ومحاولة بعض ضعاف النفوس استغلال قدراته في الابتزاز للحصول على المال تارة وامور اخرى”.

واضاف مهدي ،ان” عام 2020 شهدت انخفاض غير متوقع في الابتزاز الالكتروني بنسبة وصل الى 60% والاسباب كثيرة ابرزها وقوع عدد منهم في قبضة العدالة بالاضافة الى التوعية والتثقيف باليات حماية المواقع لكن بالمقابل هناك بلاغات تصل الى الاجهزة الامنية بشكل مباشر عبر الخطوط الساخنة وهي لانعلم عددها بالطبع”.

واشار مدير مكتب حقوق الانسان الى ان” ديالى فيها خاصية ايجابي وهي الهكر الصديق وهم اشخاص ذو خبرة واسعة في معالجة المواقع والحسابات ندفع بعض الضحايا للاستعانة بهم في مواجهة من يحاولون الابتزاز مؤكدا بان الابتزاز من الجرائم المستجدة في المشهد العام”.

وشهدت ديالى في السنوات الماضية تسجيل العديد من حالات الابتزاز لالكتروني التي كان ضحيتها بنسبة تصل الى 80% هن النساء”.انتهى 25 ف

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