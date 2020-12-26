2020/12/26 | 20:28 - المصدر: الرياضة الان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الرياضيون يتظاهرون امام مقر وزارة الشباب والرياضة صباح يوم غد الاحد للمطالبة بالمنح المالية التي لم تصرف لهم واختفاء منحة شهر كانون الاول 2019 هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع الرياضة الان الإلكتروني بتاريخ: 2020/12/26 | 20:28.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع الرياضة الان.

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