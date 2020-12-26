2020/12/26 | 20:30 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ ديالى

كشف القيادي في الحشد الشعبي محمد ابراهيم، السبت، عن ضبط خزين وقود داعش في ديالى.

وقال ابراهيم في حديث لـ/ المعلومة/،ان” قوة استخبارية م الجيش نفذت عملية استباقية في عمق منطقة وادي التبن في اقصى شرق ناحية قره تبه(110كم شمال شرق بعقوبة) ونجحت من ضبط وكرين لتنظيم داعش احدهما كان نقطة تزود ارهابيي التنظيم بالوقود يتالف من 4 براميل تضم 200 لتر بالاضافة الى عجلة بيكب”.

واضاف ابراهيم،ان” العملية جرت وفق معلومات دقيقة ومحددة مؤكدا بان العمليات الاستباقية اسهمت في كشف اكثر من 10 اوكار سرية لداعش خلال كانون الاول الجاري في مناطق متفرقة من ديالى”.

وتشهد ديالى نشاط لبعض خلايا داعش في مناطق متفرقة خاصة النائية ومنها حمرين”.انتهى 25 ف

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