تسجيل انخفاض قياسي بعدد إصابات ووفيات كوفيد-19 في العراق

2020/12/26 | 20:33 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد-(أ ف ب) – سجل العراق هذا الأسبوع أعداداً منخفضة بشكل غير مسبوق لإصابات ووفيات فيروس كورونا المستجد منذ بدء تفشيه في البلاد، وفق ما أفادت وزارة الصحة العراقية السبت، بعد أيام عن إعلان إعادة فرض تدابير جديدة لاحتوائه.وأعلنت وزارة الصحة العراقية تسجيل 836 إصابة إضافية السبت، بحسب التقرير اليومي الصادر عنها، من […]

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