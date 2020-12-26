2020/12/26 | 20:33 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أنقرة تعلن توليد الطاقة في سد أليسو بالسعة القصوى الموارد المائية تبدي قلقاً من مشروع الجاب التركي على نهر دجلة بغداد – الزمان اعربت وزارة الموارد المائية عن قلقها من مشروع الجاب الذي تعمل عليه الحكومة التركية على نهر دجلة , مؤكدة ان تشغيل سد اليسو لا يؤثر على كميات المياه الواردة للعراق.وقال مستشار […]

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