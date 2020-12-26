2020/12/26 | 20:33 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- البرلمان يعزو تعطّل القانون إلى الصراعات السياسية والأزمة المالية: العشوائيات تبحث عن حلول عاجلة وطرح الملف قبل الإنتخابات يخدم أطرافاً حزبية بغداد – الزمان عزا مجلس النواب رسبب تأخر تشريع قانون العشوائيات الى الصراعات السياسية التي تسعى الى طرح الملف قبل موعد الاقتراع , بهدف تحقيق غايات شخصية ودعائية في الانتخابات المرتقبة, فيما دعت وزارة […]

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