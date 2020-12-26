شرطة بغداد تعلن الكشف عن جريمة قتل واعتقال الجناة شرقي العاصمة

2020/12/26 | 20:39 - المصدر: السومرية نيوز

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اعلنت قيادة شرطة بغداد، السبت، الكشف عن جريمة قتل واعتقال الجناة شرقي العاصمة.

وقالت قيادة الشرطة في بيان مقتضب تلقت السومرية نيوز نسخة منه، إنه "بوقت قياسي تم الكشف عن جريمة قتل وتم القاء القبض على الجناة"، مؤكدة أن "قسم شرطة الزهور وبوقت قياسي كشفت عن جريمة القتل".

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