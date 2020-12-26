حصيلة منخفضة

2020/12/26 | 20:47 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سجل العراق هذا الأسبوع أعدادا منخفضة بشكل غير مسبوق لإصابات ووفيات فيروس كورونا المستجد منذ بدء تفشيه في البلاد، وفق ما أفادت وزارة الصحة العراقية السبت، بعد أيام عن إعلان إعادة فرض تدابير جديدة لاحتوائه.

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