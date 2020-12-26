’تهاني أعياد الميلاد في خطر’.. واتساب يتوقف عن العمل على ملايين الأجهزة مع بدء 2021

2020/12/26 | 20:48 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

حذرت تقارير متداولة، مستخدمي تطبيق التراسل العالمي الشهير عبر وآتساب، من احتمالية عدم تمكنهم من إرسال الرسالة المعتادة سنة جديدة سعيدة، بعد منتصف ليلة رأس السنة.

وبين التقارير المتداولة على شبكة الإنترنت، أن مستخدمي بعض طرز أجهزة الأيفون والأندرويد سيحتاجون إلى اتخاذ خطوات للتأكد من عدم توقف خدمة المراسلة المملوكة لشركة فيسبوك عن العمل على طرز معينة قديمة، ما لم يتم تحديثها إلى نظام تشغيل أعلى.

ووفقًا للمتداول، لن يتم دعم تطبيق المراسلة بعد الآن لبعض طرازات الهواتف الذكية التي لا تعمل بنظامي تشغيل iOS 9 أو Android 4.0.



3، بدءًا من يناير 2021، إذا كان لديك نظام أقدم، كل ما عليك فعله لتضمن استمرارية الخدمة هو تحديث برنامجك إلى iOS 9.

ويعد هاتف iPhone 4 وجميع الطرز السابقة (iPhone 4S وiPhone 5 وiPhone 5S وiPhone 5C و iPhone 6 وiPhone 6S) ضمن الأجهزة التي لن تكون قادرة على تشغيل التطبيق، وسيحتاج مستخدمو هذه الأجهزة إلى تحديث نظام التشغيل إلى iOS 9.

وإذا كان لديك أحد الهواتف المتأثرة ولا تريد أن تفقد محادثاتك، فمن المستحسن أن تقوم بعمل نسخة احتياطية من رسائلك بواتساب حتى لا تُفقد.

إرم نيوز

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