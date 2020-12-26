2020/12/26 | 20:48 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم/ بغداد

تَفقد وزير الشباب والرياضة عدنان درجال اليوم السبت 26 / 12 / 2020 ، واقع العمل في ملعبِ الزوراء الرياضي سعةِ (16) ألف مُتفرج في بغداد الكرخ الذي تنفذهُ شركة بلند باية الإيرانية لحسابِ وزارةِ الشبابِ والرياضة،ِ فيما إنتقد الوزير الشركة المنفذة على تأخير العمل.

وذكرت الوزارة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "الوزير إطلع برفقة المُهندس المُقيم والمُدير التنفيذي للشركةِ على جميعِ تفاصيل التشطيبات الرئيسة وزراعة النجيل الشتوي مُنتقدًا بطىء العمل والتأخير في مفاصلٍ مُهمةٍ منهُ، لا سيما وأن عيون الجميع وجماهيرنا الرياضية تحديدًا ترنو إلى موعد الافتتاح الرسمي للملعب الذي تغير مرات عدة، بسبب التوقفات الكثيرة التي كان للشركة المُنفذة الدور الأكبر فيها ".

واضاف البيان أن "درجال وجه خلال الزيارة بضرورةِ العمل المُتواصل خلال الأسبوعين المُقبلين لتجاوز التأخير الحاصل مُعربًا عن استعدادهِ للتدخلِ في تجاوز أية عراقيل قد تحصل".

وَكان الوزير قد التقى على هامشِ الزيارةِ بمجموعةٍ من مُشجعي نادي الزوراء الذين يتطلعون لإكمال ملعب ناديهم منذُ سنوات، ووعدَ بإكمالهِ قريبًا .

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزير الشباب والرياضة ينتقد عمل الشركة الايرانية المنفذة لملعب الزوراء) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزير الشباب والرياضة ينتقد عمل الشركة الايرانية المنفذة لملعب الزوراء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).