بدءا من الجمعة المقبلة .. تطبيق واتس آب سيتوقف عن العمل على ملايين الهواتف

2020/12/26 | 20:48 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / حذرت تقارير من ان مستخدمي بعض طرز اجهزة الايفون والاندرويد سيحتاجون إلى اتخاذ خطوات للتأكد من عدم توقف خدمة المراسلة المملوكة لشركة فيسبوك عن العمل على طرز معينة قديمة، ما لم يتم تحديثها إلى نظام تشغيل أعلى.ووفقًا لهذه التقارير : " لن يتم دعم تطبيق المراسلة بعد الآن لبعض طرازات الهواتف الذكية التي لا تعمل بنظامي تشغيل iOS 9 أو Android 4.0.3، بدءًا من الاول من العام المقبل 2021 ".ويعد هاتف iPhone 4 وجميع الطرز السابقة (iPhone 4S وiPhone 5 وiPhone 5S وiPhone 5C و iPhone 6 وiPhone 6S) ضمن الأجهزة التي لن تكون قادرة على تشغيل التطبيق، وسيحتاج مستخدمو هذه الأجهزة إلى تحديث نظام التشغيل إلى iOS 9./ انتهى3

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