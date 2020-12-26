مختص اقتصادي : اصابع خفية تضع عصيا غير منظورة في عجلة القطاع الخاص

2020/12/26 | 20:48 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / اكد الاستشاري في التنمية الصناعية والاستثمار عامر الجواهري :" ان هناك اصابع خفية تضع عصيا غير منظورة في عجلة القطاع الخاص واسهامه في زيادة الايرادات وتنويع مصادر الدخل الوطني".وقال الجواهري للوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / :" ان نتائج هذه العرقلة ستنعكس سلبيا على الاستقرار النفسي للمواطن وتأجيج الصراعات والقضاء على فرص تنمية القطاعات الاقتصادية المختلفة ، وهي مؤشر سلبي لبيئة الاعمال". واضاف :" ان تنمية وتفعيل دور القطاع الخاص امر لايمكن التغافل عنه ، في ظل الحاجة الماسة لهذا القطاع لمساعدة القطاع العام في رفع شأن الاقتصاد الوطني الذي يعيش ازمة لم تمر به طيلة تاريخه".وتشهد البلاد اوضاعا اقتصادية صعبة في ظل خفض قيمة الدينار وماسبقه من تدهور في الجانب المالي والاقتصادي ./انتهى3

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