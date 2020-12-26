بالصور : تنظيم مسيرة منددة بإغتيال المهندس وسليماني وسط بغداد

2020/12/26 | 20:48 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نظمت اليوم السبت مسيرة حاشدة في ساحة التحرير وسط العاصمة بغداد في الذكرى السنوية الأولى على استشهاد قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الفريق الشهي...

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