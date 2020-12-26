2020/12/26 | 20:52 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكدت قيادة العمليات المشتركة صدور أوامر بوضع القوات الأمنية على أهبة الاستعداد خلال الأيام المقبلة.

وقال المتحدث باسم العمليات المشتركة اللواء تحسين الخفاجي في تصريحات صحفية إن أمن البعثات الدبلوماسية من أهم الأولويات، حيث ستكون القوات الأمنية مستعدة لمواجهة أي خرق خلال الأيام المقبلة.

وأشارت قيادة العمليات المشتركة في وقت سابق إلى أن قطعاتها من الجيش والشرطة وقوات الرد السريع كثفت جهدها الاستخباري لملاحقة مطلقي الصواريخ ومهددي أمن المواطنين والبعثات الدبلوماسية والمقار الحكومية.

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