امانة بغداد تستعرض نشاطات ستنطلق في الاسواق والشوارع والمحلات “التراثية”

2020/12/26 | 20:57 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: بغداد

أعلن أمين العاصمة بغداد المعمار علاء معن، اليوم السبت، قرب الشروع بحملة تطوير كبرى تشمل المراكز التجارية والثقافية والتاريخية للعاصمة بدعم رئيس الجمهورية وإشراف رئيس الوزراء.

وقال معن في بيان إن “الأسابيع المقبلة ستشهد الشروع بحملة تطوير كبرى لمركز العاصمة من ساحة التحرير لغاية منطقة الباب المعظم بالتعاون مع أصحاب المحال التجارية والتراثية والثقافية”، لافتا إلى أن “هيأة الرأي قررت توحيد فعاليات الأسواق التجارية والشوارع التراثية في المنطقة وعدم منح أية موافقة أو إجازة مخالفة لفعاليات كل سوق مع تنظيمها والحفاظ على هويتها التراثية وإجراء عمليات الترميم والصيانة والتأهيل وإزالة تجاوزاتها على الأرصفة ومنع الفعاليات الدخيلة عليها، إذ سيصبح شارع المتنبي سوقاً لبيع الكتب ودور النشر وسوق السراي يختص بالقرطاسية وسوق الصاغة للحلي والذهب والصفارين للمعروضات والتحف النحاسية والخفافين لبيع العبيّ والشورجة للعطاريات والتوابل والغزل لبيع وعرض الحيوانات”.

وتابع أن “عملية التطوير ستنطلق من شارع المتنبي بوصفه أحد أهم المراكز الثقافية عبر توحيد الواجهات واللوحات الإعلانية للمحال وتسقيف الشارع مع تجهيز الباعة بعربات لعرض الكتب بتصاميم موحدة ومميزة بدعم من عدد من المتبرعين والتنسيق مع الجهات الأمنية بعدم السماح بدخول العجلات والدراجات باستثناء عجلات الطوارئ”، مبينا أن “أمانة بغداد ستطلق حملة مطلع عام ٢٠٢١ لإزالة التجاوزات عن الأرصفة بالتعاون مع أصحاب المحال التجارية للحد من تلك الظاهرة التي شوهت المشهد الحضري للمدينة إلى جانب إعداد دراسة لتهيئة مواقع بديلة للباعة الجوالين”.

وأشار إلى أن “هذا الإجراء سيعقبه انطلاق حملة كبرى لتنظيف مناطق العاصمة بالتعاون مع المواطنين بفعاليات توعوية تشارك فيها منظمات المجتمع والشرطة المجتمعية والفرق التطوعية الشبابية لإشاعة ثقافة، يسهم من خلالها المواطنون بالحفاظ على نظافة ومظهر مناطقهم كما ستشهد الحملة إزالة جميع مواقع تجميع النفايات من ساحات وأحياء المدن “، مشددا على “جميع الدوائر البلدية بعدم التهاون مع المخالفات البنائية كونها تلحق أضراراً جسيمة بالبنى التحتية وفرض عقوبات صارمة بحق الدوائر التي تسمح باستمرار تلك المخالفات”.

وأضاف، أن “هناك حملة أخرى ستنطلق بالتعاون مع وزارة الإعمار والإسكان والبلديات لإكساء أغلب شوارع العاصمة بالاعتماد على شركات عالمية رصينة”، موضحاً “إعداد دراسة متكاملة للشروع بتطوير البنى التحتية لمدينة بغداد والنهوض بواقعها الخدمي عبر مشاريع استراتيجية مهمة سترفع بتوصيات لمجلس الوزراء لإقرارها”.

وأكد أن “الأيام المقبلة ستشهد إقرار المخطط الإنمائي الشامل لمدينة بغداد وبدوره سيحدد استعمالات الأرض والمشاريع المهمة للعاصمة”.

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