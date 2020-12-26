نائب: القوات الأمريكية سبباً رئيساً في أبرز المشاكل التي تشهدها البلاد

2020/12/26 | 21:13 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ بغداد

أكد عضو مجلس النواب سالم طحيمر، السبت، ان تواجد القوات الامريكية في العراق سبب رئيس في ابرز المشاكل التي تشهدها البلاد، وعلى الحكومة وضع برنامج لاخراجها.

وقال طحمير لـ /المعلومة/، ان “ العراق ليس بحاجة الى تواجد لأي قوات امريكية او اجنبية، وان القوات الامريكية سبب رئيس في ابرز المشاكل التي تعاني منها البلاد، وعلى الحكومة ان تضع برنامج معين او تحدد فترة معينة لإخراج القوات الامريكية بناء على القانون الذي صوت عليه في مجلس النواب”.

وأضاف ان “السفارة الأمريكية تتواجد فيها أعداد من القوات ما يعادل افواج عسكرية، وهو ما لم يعمل فيه بجميع سفارات دول العالم”.

واشار الى “اننا نسعى لاخراج القوات الامريكية وفق السياقات والاجراءات القانونية التي لابد من العمل بها”.



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