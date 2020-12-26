2020/12/26 | 21:18 - المصدر: سفن سكاي

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قام نجم منتخبنا الوطني ونادي الاسماعيلي المصري همام طارق برفع دعوى قضائية على ناديه المصري بسبب عدم التزامهم بدفع مستحقاته المالية منذ فترة ليست قصيرة فضلاً عن تسويف ادارة الدراويش المستمرة.

واكد مصدرٌ خاص لـ 7sky ان طارق اتجه نحو القضاء بعدما استنفذ جميع الحلول مع النادي المصري كون ادارة الاسماعيلي ترفض منح طارق بطاقة الاستغناء وحرية تمثيل فريق اخر في الوقت الذي ترفض تسليم اللاعب حقوقه المالية.

يذكر ان همام طارق وقع على كشوفات الاسماعيلي المصري في الرابع من اب عام 2019 قادماً من استقلال طهران الايراني.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص همام طارق يشكو الاسماعيلي الى القضاء 7 SKY TV.

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