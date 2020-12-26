السليمانية... حملة تطوعية لتنظيف جبل گویژه‌

2020/12/26 | 21:19 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يعتزم عدد من الناشطين والمهتمين بالبيئة تنظيم حملة لتظيف جبل گویژه‌ المطل على مدينة السليمانية.

وقال بهار كاركجي المشرف على مجموعة بهار للسياحة في حديث لـ PUKmedia، يوم السبت، انهم قرروا ان يقوموا يوم الثلاثاء المقبل باطلاق حملة لتنظيف جبل گویژه‌ بالتزامن مع نهاية العام الجاري.

وأوضح ان الحملة ستضم عددا من المتطوعين والناشطين حيث سيتم تنظيف الجبل من مخلفات السياح وذلك بالتعاون مع بلدية السليمانية.

PUKmedia / دیار ستار

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