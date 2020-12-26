صحة الكرخ تعلن افتتاح 6 مشاريع صحية مهمة في العاصمة

2020/12/26 | 21:19 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد اعلنت دائرة صحة الكرخ في بغداد، السبت، عن افتتاح ستة مشاريع صحية مهمة في العاصمة.وقال مدير عام صحة الكرخ جاسب لطيف علي الحجامي في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، إنه “تم افتتاح ستة مشاريع صحية استراتيجية ومهمة في تقديم الخدمات الطبية والصحية وتطوير الواقع الصحي والاكاديمي في جانب الكرخ اليوم …

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