العراقيون ثالث الجنسيات زيارة لتركيا الشهر الماضي

2020/12/26 | 21:19 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / احتل العراقيون ثالث اكثر الجنسيات زيارة لتركيا الشهر الماضي.وذكرت وزارة الثقافة والسياحة التركية في بيان:" تصدر البلغار قائمة الاجانب الاكثر زيارة خلال شهر تشرين الثاني الماضي، ثم الروس والعراقيون".واضافت :" ان البلاد استقبلت اكثر من 14 مليون سائح، خلال الاشهر الماضية من عام 2020.واوضحت الوزارة في بيانها :" ان البلاد استقبلت 12 مليونا و34 ألفا و883 زائرا أجنبيا، خلال الفترة بين كانون الثاني لغاية تشرين الثاني 2020".فيما بلغ عدد من قدموا إلى تركيا لغايات سياحية، مليونين و451 ألفا و749 خلال الأشهر التسعة الأولى من 2020، ليبلغ بذلك إجمالي السياح الوافدين للبلاد 14 مليونا و486 ألفا و632 حتى نهاية الشهر الماضي.وتصدّر الروس، قائمة السياح الأجانب الأكثر زيارة لتركيا، تلاهم البلغار، ثم الألمان./انتهى3

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