الناطق العسكري للكاظمي يحسم جدل اطلاق سراح المتهم باستهداف الخضراء

2020/12/26 | 21:19 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول، السبت، حقيقة اطلاق سراح المتهم باستهداف المنطقة الخضراء باطلاق الصواريخ....

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