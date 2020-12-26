الصحة تدعو الى عدم التراخي والاستهانة بالاجراءات الوقائية بسبب تحسن الوضع الوبائي

2020/12/26 | 21:22 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

دعت وزارة الصحة والبيئة، اليوم السبت الى عدم التراخي والاستهانة بالاجراءات الوقائية بسبب تحسن الوضع الوبائي.

وقالت الوزارة في بيان صحفي، “أظهر الموقف الوبائي في العراق خلال الأيام الماضية تصاعد نسب الشفاء التي بلغت ٩٠٪ ، وأنخفاض عدد الاصابات والوفيات و نسبة الحالات الموجبة التي وصلت الى ٣٪ من النماذج المختبرية المفحوصة بالرغم من ازدياد اعداد الفحوصات الى عشرة اضعاف ما كانت عليه قبل اشهر، و تعكس تلك النتائج الجهود الكبيرة التي بذلتها وزارة الصحة متمثلة بقياداتها وجيشها الابيض الباسل حيث تم توسيع القدرات التشخيصية من خلال انشاء اكثر من ٦٠ مختبر في عموم العراق مع اضافة ١٤ الف سرير من خلال افتتاح عدد من المراكز و الردهات الوبائية في مختلف محافظات العراق مع توفير كافة الادوية والمستلزمات و الأجهزة الطبية الضرورية لعلاج مرضى الكورونا”.

واضافت الوزارة، أن “الانجاز الكبير لوزارة الصحة والبيئة لا يعني اننا وصلنا الى حالة انحسار الوباء او السيطرة عليه اذ لا زال الخطر قائمًا وخاصة بعد ان تم تسجيل تحور جيني في الفيروس وظهور سلالات جديدة في عدة بلدان والتي لا تتوفر المعلومات الكافية عن شدة ضراوتها و مدى استجابة اللقاحات لها علما بانها اسرع انتشارا من السلالة السابقة”، لافتة الى ان “هذا يستدعي عدم التراخي والاستهانة بالاجراءات الوقائية بسبب تحسن الوضع الوبائي، بل يتطلب منا جميعاً تشديد الاحتياطات اللازمة في تطبيق الاجراءات الوقائية وما صدر من اجراءات وقائية في الاونة الاخيرة وهي جزء من الاجراءات الاحترازية لتجنب انتشار هذه السلالات الجديدة داخل بلدنا العزيز”.

ودعت الوزارة المواطنين الى “الاستمرار بالتقيد بالاجراءات الوقائية وعدم الاستهانة بها وخاصة ارتداء الكمام والتباعد الجسدي وتعقيم اليدين وهي اجراءات كفيلة بتقليل خطر انتشار الوباء مرة اخرى بسلالة جديدة لا نعرف مدى خطورتها لحد الان”، مشددة على الفرق الصحية والجهات الساندة معها “متابعة تنفيذ الاجراءات الوقائية الخاصة بالمرافق ذات التجمعات البشرية كالمطاعم والمقاهي والمتنزهات والمولات وغيرها واتخاذ الاجراءات القانونية بحق المخالفين”.

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