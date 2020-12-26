إسبانيا تعلن اكتشاف 4 إصابات بفيروس كورونا المتحور في مدريد

2020/12/26 | 21:25 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [متابعة_اين]أعلنت السلطات في العاصمة الإسبانية مدريد، اليوم السبت، رصدها 4 إصابات على الأقل، بفيروس كورونا المتحور من نفس السلالة الجديدة التي ظهرت في المملكة المتحدة قبل أيام.

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