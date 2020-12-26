امين بغداد: ستنطلق حملة لاكساء معظم شوارع العاصمة بالاعتماد على شركات عالمية

2020/12/26 | 21:25 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ بغداد

اكد امين بغداد علاء المعمار، السبت، ان حملة ستنطلق في العاصمة لاكساء معظم شوارع العاصمة بالاعتماد على شركات عالمية، لافتا الى ان بغداد ستشهد كذلك حملة لتطوير مركز العاصمة التجاري.

وقال المعمار في تصريحات تابعته /المعلومة/، ان “مركز العاصمة التجاري والثقافي والتاريخي سيشهد حملة تطوير كبرى تبدأ من ساحة التحرير لغاية منطقة الباب المعظم بالتعاون مع اصحاب المحال التجارية والتراثية والثقافية”.

واضاف ان “الحملة من شأنها توحيد فعاليات كل سوق تجاري وشارع تراثي بالمنطقة وعدم منح اي موافقة او اجازة مخالفة لفعاليات كل سوق”.

وبين ان “شارع المتنبي سيصبح سوقاً لبيع الكتب ودور النشر وسوق السراي يختص بالقرطاسية وسوق الصاغة للحلي والذهب والصفارين للمعروضات والتحف النحاسية والخفافين لبيع العبيّ والشورجة للعطاريات والتوابل والغزل لبيع وعرض الحيوانات”.

واوضح ان “حملة أخرى ستنطلق بالتعاون مع وزارة الاعمار لإكساء اغلب شوارع العاصمة بالاعتماد على شركات عالمية رصينة”.



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