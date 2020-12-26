صادقون : لن نصوت على الموازنة اذا تضمنت استقطاع رواتب الموظفين

2020/12/26 | 21:29 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ ـ بغداد

اكد النائب عن كتلة صادقون النيابية سعد الخزعلي اليوم السبت ، ان”كتلته لن تصوت على قانون الموازنة العامة 2021 ان تضمنت استقطاع رواتب القوات الامنية والموظفين بصورة عامة “.

وقال الخزعلي في بيان تلقت “خبر برس” نسخة منه ، ان كتلة صادقون لن تصوت على موازنة 2021 اذا تضمنت استقطاع رواتب أبطال الجيش والشرطة والح شد الشعبي والقوات الامنية وكل الموظفين في كل الوزارات، وأيضا إن لم تتضمن قرار 315 لكافة الوزارات، لإنصاف العقود والاجراء والمحاضرين وأصحاب الشهادات العليا.

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