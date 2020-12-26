توقعات الطقس: حالة جوية غير مستقرة وأمطار خفيفة

2020/12/26 | 21:36 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألترا عراق ـ فريق التحرير

تشير التنبؤات الجوية، إلى حالة غير مستقرة خلال الـ36 ساعة المقبلة، مما سيجعل الأجواء غائمة بشكل جزئي في العراق.

وقال المتنبئ الجوي صادق عطية في تدوينة تابعها "ألترا عراق"، إن "آخر تحديثات خرائط الطقس تشير إلى حالة غير مستقرة، وتوقعات متذبذبة خلال الـ36 ساعة القادمة".

وأضاف أن "الأجواء تشهد تقدم منخفض جوي قطع في الطبقات العليا، متمركز اليوم على شمال مصر، مصحوب بتيارات غربية شبه مدارية تسبب استجاية رطبة سطحية لمنخفض السودان الحراري، وسيتقدم نحو الشرق خلال الـ36 ساعة القادمة، حيث ستكون الأجواء غير مستقرة خلال اليومين المقبلين، غائمة بشكل جزئي في مدن الجنوب والوسط و الفرات الأوسط".

وعن فرص الأمطار قال عطية: "هناك توقعات بهطول أمطار خفيفة في مناطق متفرقة وحالة جوية سريعة يوم الأحد، تشمل بادية الجنوب وذي قار ومناطق من مدينة البصرة وميسان، وربما أيضًا بعض مناطق واسط والديوانية، وتستمر بفترات متقطعة لغاية يوم الاثنين، في حيث ترتفع درجات الحرارة تدريجيًا خلال الأيام المقبلة".

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