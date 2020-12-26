اتحاد المصارعة ينظم بطولة العراق للسيدات في الديوانية

2020/12/26 | 21:36 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- واع- حسين عمار

أعلن اتحاد المصارعة، اليوم السبت، تنظيم بطولة أندية العراق للسيدات للفعالية الحرة في محافظة الديوانية.

وقال مدير المكتب الإعلامي لاتحاد المصارعة هشام علي في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "الاتحاد نظم بطولة أندية العراق للسيدات للفعالية الحرة، حيث ستقام في محافظة الديوانية للمدة من 27- 12 ولغاية 29- 12- 2020".

وأضاف، أن "البطولة سيحتضنها نادي الرافدين وستشهد البطولة مشاركة 15 ناديا و80 لاعبة لمختلفة الفئات من الناشئات والمتقدمات".

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