2020/12/26 | 21:36 - المصدر: العربي الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تحالف القوى دعا الكاظمي إلى إيقاف مدير مكتبه عن العمل (فيسبوك)

للأسبوع الثاني على التوالي، يواجه رائد جوحي، مدير مكتب رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، اتهامات من "تحالف القوى" العراقية بتجاوز حدود صلاحياته والاستغلال الوظيفي والتدخل بعمل الوزارات والمؤسسات الحكومية، ومطالبات بـ"وضع حد لتدخلاته ذات الطابع السياسي، ووقفه عن العمل".

واليوم السبت، أصدر "تحالف القوى" بياناً شديد اللهجة تحدث فيه عن "منحى خطير وتخبط واضح في القرارات الحكومية، وضعف في تنفيذها لبرنامجها الحكومي، توازيهما محاولات الاستحواذ واستغلال النفوذ الوظيفي لموظفي مكتب رئيس الحكومة ومستشاريه لتحقيق مكاسب نفعية وشخصية وغايات سياسية، للتأثير في مسار ونتائج الانتخابات القادمة" المقررة في يونيو/ حزيران 2021.

وأضاف: "لقد كشفت محاولات مدير مكتب رئيس الوزراء بتجاوز الصلاحيات المحددة له واستغلال موقعه الوظيفي للتمدد على الوزارات، ومحاولات فرض الوصاية عليها، ضارباً عرض الحائط قوانينها المنظمة، وصلاحيات وزرائها الحصرية التي صوّت عليهم مجلس النواب"، معتبراً أنه "اتخذ صمت رئيس الوزراء موافقة ضمنية لتمرير مشاريعه النفعية والسياسية بحجه الإصلاح، من خلال ترغيب الوزراء تارة وترهيبهم بالإقالة تارة أخرى، وهو ما يؤكد ويعكس بما لا يقبل الشك التخبط الحكومي".

ودعا رئيس الوزراء إلى "إيقافه عن العمل"، مطالباً "الكاظمي بأن تكون له وقفة جادة لمعالجة الأزمات المالية والصحية، واستعادة هيبة الدولة وحصر السلاح بيدها والضرب بيد من حديد على الجماعات المسلحة المنفلتة التي تتجاوز القانون، وضمان حماية المواطنين، والاهتمام بتوفير الظروف المناسبة لعودة النازحين والمهجرين وإعمار ديارهم، والوفاء بوعوده التي قطعها لنا قبل التصويت على منحه وحكومته الثقة، وأن يحشد جهوده ومكتبه ومستشاريه وحكومته لتطبيق برنامجه الحكومي لا أن ينشغلوا بالمصالح الشخصية والتوجيهات التي هي خارج صلاحياتهم وخارج أطر القوانين والأنظمة".

كذلك دعا الكاظمي إلى "إلغاء الاتفاقية التي تخص الوقف السني، التي وعد مراراً بإلغائها"، موضحاً أنّ "السكوت عنها لحد الآن وعدم تعيين رئيس لديوان الوقف السني يثير شكوكاً بأن هناك استهدافاً ممنهجاً لمكون رئيسي من مكونات الشعب العراقي".

أصدر تحالف القوى العراقية وهو تحالف سني يضم شخصيات سياسية عدة وعلى رأسها، رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، بياناً شديد اللهجة اتهم فيه مدير مكتب رئيس الوزراء، رائد جوحي بفرض الوصاية على الوزراء "بالترغيب والترهيب والتدخل في عملهم بشكل سافر"، وفيما دعا الكاظمي لعزل مدير مكتبه

— ahmed.🇮🇶✌️🇮🇶أحمد (@ahmed11081940) December 26, 2020

وتناقلت مواقع التواصل الاجتماعي وثيقة موقعة باسم مدير مكتب الكاظمي رائد جوحي، يوبخ فيها وزير الصناعة منهل الخباز، ويهدده بالإقالة، ويذكّره بصلاحيات رئيس الوزراء.

مدير مكتب الكاظمي رائد جوحي يوبخ وزير الصناعة منهل الخباز ويهدده بالاقالة ويذكره بصلاحيات رئيس الوزراء بناء على كتب واوامر ادارية لم ينفذها pic.twitter.com/9Sv9VKughF

— زياد السنجري (@zeyad_alsenjary) December 24, 2020

وأكد عضو في البرلمان العراقي، فضّل عدم كشف اسمه، لـ"العربي الجديد"، أنّ "مدير مكتب الكاظمي يتدخل بعمل العديد من المؤسسات الحكومية، من خلال فرض أشخاص وتعيينهم فيها، وتجميد عمل مسؤولين كبار فيها"، مبيناً أنه "بدأ أخيراً التدخل بملف رئاسة ديوان الوقف السني، ومحاولته فرض شخصيات معينة لرئاسة الوقف، فضلاً عن تدخله بعمل وزارة الصناعة".

وأشار إلى أن "تحالف القوى بصدد رفع دعوى قضائية على مدير المكتب، في حال لم يحدد الكاظمي حدود صلاحياته، ويمنعه من ممارسة أجنداته على بعض المؤسسات، واستهدافها سياسياً".

من جهته، انتقد النائب عن "تحالف القوى" مثنى السامرائي التدخل بعمل الوزراء أو تجميد صلاحياتهم، وقال في تغريدة له: "بدعة تجميد الصلاحيات ليست دستورية، ونرفض التعامل بازدواجية ومحاولة تقييد صلاحيات وزراء منحهم البرلمان الثقة وفقاً للدستور، بينما يغضّ الطرف عن موظف آخر عُين بالوكالة لأنه تابع ذليل، وقد أشرنا في تصريح سابق العام الماضي عن تعرض وزارة الصناعة لنفس الاستهداف لأن وزيرها من مكون معين".

بدعة تجميد الصلاحيات ليست دستورية، ونرفض التعامل بازدواجية ومحاولة تقييد صلاحيات وزراء منحهم البرلمان الثقة وفقا للدستور ، بينما يغض الطرف عن موظف آخر عُين بالوكالة لأنه تابع ذليل، وقد أشرنا في تصريح سابق العام الماضي عن تعرض وزارة الصناعة لنفس الاستهداف لأن وزيرها من مكون معين.



pic.twitter.com/rlA1HXHTs9

— مثنى السامرائي (@M_Alsammarraie) December 26, 2020

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العراق: "تحالف القوى" يتهم مدير مكتب الكاظمي بـ"الاستغلال الوظيفي") نشر أولاً على موقع (العربي الجديد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العراق: "تحالف القوى" يتهم مدير مكتب الكاظمي بـ"الاستغلال الوظيفي") من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العربي الجديد).