2020/12/26 | 21:41 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ متابعة

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية عن تسجيل 12 وفاة و1403 إصابات جديدة بفيروس كورونا في الـ24 ساعة الأخيرة.

وأوضحت الوزارة في تقريرها اليومي، أن إجمالي عدد الوفيات جراء الفيروس في البلاد وصل إلى 1379، فيما وصل إجمالي عدد الإصابات إلى 169472.

وكانت الوزارة أعلنت في 24 ديسمبر الحالي عن تسجيل 20 وفاة و2708 إصابات بالفيروس، بينما أعلنت في 25 الحالي عن تسجيل 14 وفاة و2136 إصابة.



انتهى 25ن

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (لبنان يسجل انخفاضا بعدد الوفيات والإصابات اليومية بفيروس كورونا) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (لبنان يسجل انخفاضا بعدد الوفيات والإصابات اليومية بفيروس كورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).