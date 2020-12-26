الصحة العراقية عن كورونا: لا زال الخطر قائما رغم 'الانجاز الكبير'

2020/12/26 | 21:42 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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منذ 28 دقیقة

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ديجيتال ميديا ان ار تي

أكدت وزارة الصحة والبيئة، السبت، ان خطر فيروس كورونا لا زال قائما، وخاصة بعد ان تم تسجيل تحور جيني في الفيروس وظهور سلالات جديدة في عدة بلدان، رغم "الانجاز الكبير" الذي تحقق حيث تصاعدت نسبة الشفاء وانخفضت اعداد الاصابات والوفيات.

وقالت الوزارة في بيان اليوم، (26 كانون الاول 2020): "أظهر الموقف الوبائي في العراق خلال الأيام الماضية تصاعد نسب الشفاء التي بلغت 90%، وانخفاض عدد الاصابات والوفيات ونسبة الحالات الموجبة التي وصلت الى 3% من النماذج المختبرية المفحوصة بالرغم من ازدياد اعداد الفحوصات الى عشرة اضعاف ما كانت عليه قبل اشهر".

وأضاف البيان، ان "تلك النتائج تعكس الجهود الكبيرة التي بذلتها وزارة الصحة متمثلة بقياداتها وجيشها الابيض الباسل حيث تم توسيع القدرات التشخيصية من خلال انشاء اكثر من 60 مختبر في عموم العراق مع اضافة 14 الف سرير من خلال افتتاح عدد من المراكز والردهات الوبائية في مختلف محافظات العراق مع توفير كافة الادوية والمستلزمات والأجهزة الطبية الضرورية لعلاج مرضى الكورونا".

وتابع، ان "الانجاز الكبير لوزارة الصحة والبيئة لا يعني اننا وصلنا الى حالة انحسار الوباء او السيطرة عليه اذ لا زال الخطر قائما وخاصة بعد ان تم تسجيل تحور جيني في الفيروس وظهور سلالات جديدة في عدة بلدان والتي لا تتوفر المعلومات الكافية عن شدة ضراوتها ومدى استجابة اللقاحات لها علما بانها اسرع انتشارا من السلالة السابقة".

وأوضحت الوزارة في بيانها، ان "هذا يستدعي عدم التراخي والاستهانة بالاجراءات الوقائية بسبب تحسن الوضع الوبائي، بل يتطلب منا جميعا تشديد الاحتياطات اللازمة في تطبيق الاجراءات الوقائية وما صدر من اجراءات وقائية في الاونة الاخيرة وهي جزء من الاجراءات الاحترازية لتجنب انتشار هذه السلالات الجديدة داخل بلدنا العزيز".

واهابت "بجميع المواطنين الاستمرار بالتقيد بالاجراءات الوقائية وعدم الاستهانة بها وخاصة ارتداء الكمام والتباعد الجسدي وتعقيم اليدين وهي اجراءات كفيلة بتقليل خطر انتشار الوباء مرة اخرى بسلالة جديدة لا نعرف مدى خطورتها لحد الان".

كما أكدت ان "على الفرق الصحية والجهات الساندة معها متابعة تنفيذ الاجراءات الوقائية الخاصة بالمرافق ذات التجمعات البشرية كالمطاعم والمقاهي والمتنزهات والمولات وغيرها واتخاذ الاجراءات القانونية بحق المخالفين".

واختتم البيان بالقول "نكرر الشكر والتقدير لملاكات وزارة الصحة العاملة والجيش الابيض في الخط الاول على جهودهم المباركة في دحر خطر هذا الوباء، كما نشكر كل الجهات التي دعمت وزارة الصحة في هذه المعركة الوبائية الكبيرة ضد جائحة كورونا.



الرحمة والغفران لشهداء جيشنا الابيض.



حمى الله العراق وشعبه من كل سوء".

وفي وقت سابق من اليوم السبت، أعلنت السلطات الصحية في السويد وإسبانيا، تسجيل أول إصابة بسلالة كورونا الجديدة، أما الهند فقد كشفت عن مصابين بالجائحة لعائدين من بريطانيا مركز تفشيها، لكن لم يتم التأكد إذا ما كانوا حاملين للسلالة الجديدة أم العادية.

يشار إلى ان دول لبنان وفرنسا وألمانيا واليابان، أعلنت أمس الجمعة، عن تسجيلها إصابات بسلالة كورونا الجديدة المتحورة.





وفي الدنمارك، الدولة المجاورة للسويد، أعلنت السلطات الصحية، في وقت سابق من هذا الأسبوع، تسجيل ما مجموعه 33 إصابة بهذه السلالة من فيروس كورونا المستجد.

وكان العلماء قد اكدوا ان السلالة المتحورة من فيروس كورونا المستجد، التي ظهرت بداية في بريطانيا وجنوب إفريقيا، أنها أسرع انتشارا، فيما لا توجد أدلة حتى الآن توضح ما إذا كانت أشد فتكا.

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