إيران تعلن غرق سفينة إنزال: استنفار للعثور على مفقودين

2020/12/26 | 21:50 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أعلنت السلطات الإيرانية، السبت، غرق سفينة إنزال على متنها 7 أشخاص قرب جزيرة لارك المطلة على مضيق هرمز.

وأوضح نائب رئيس منظمة الموانئ والملاحة في محافظة هرمزغان، إسماعيل مكي زادة، أن "السفينة انقلبت مساء أمس الجمعة على بعد 25 ميلا من جنوب شرق جزيرة لارك و9 أميال شمال شرق مضيق هرمز".

وذكر مكي زادة أن "الطرف الإيراني أجرى اتصالات مع مراكز الإنقاذ البحري في الإمارات وعمان وباكستان وكافة السفن التي تعبر مضيق هرمز للعثور على البحارة السبعة الذين كانوا على متن السفينة".

وشدد المسؤول الإيراني على أن "عملية الإنقاذ لا تزال مستمرة وتم استنفار كل القوات المتاحة للعثور على المفقودين".

RT

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