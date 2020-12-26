أمن بغداد.. نائب يتحدث عن صدور توجيهات صارمة لمنع ذهاب العراق نحو المجهول

2020/12/26 | 21:50 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغدادرأى عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية، بدر الصائغ، اليوم السبت، أن الوضع الأمني في بغداد والمحافظات الأخرى مسيطر عليه، فيما أكد أن هناك تعليمات حكومية مشددة لبسط الأمن ومنع جر البلاد لمنزلق خطير. وقال الصائغ في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "لجنة الأمن على تواصل مباشر ومستمر مع الحكومة والوزارات الأمنية شأن بسط الأمن في بغداد والمحافظات الأخرى ومنع تكرار الهجمات الصاروخية على البعثات الدبلوماسية". ودعا إلى "نشر القطعات العسكرية في مناطق بغداد وتفعيل دور الاستخبارات من أجل تفويت الفرصة على من يريد أن يجر البلاد إلى منزلق خطير في الأيام المقبلة". وأكد أن "هناك توجيهات حكومية مشددة للسيطرة على الوضع الأمنية وتطبيق القانون بحق كل من يحاول أن يذهب بالعراق إلى الخطر".

وأكدت قيادة العمليات المشتركة في وقت سابق من اليوم، تكثيفها للجهد الاستخباري لملاحقة مطلقي الصواريخ، فيما بينت أن بغداد آمنة ولا يوجد أي تهديد لها.وذكر المتحدث باسم العمليات المشتركة اللواء تحسين الخفاجي للوكالة الرسمية، أن "قيادة العمليات المشتركة ومن خلال قيادة عمليات بغداد والقطاعات المتجحفلة معها، ومن خلال ما تمثله العاصمة بغداد من وضع أمني مستقر، لديها الإمكانيات والقدرات على إيقاف أي حالة تدهور للوضع الأمني".وأضاف، أن "العاصمة بغداد تتمتع بأمن من خلال قيادة عمليات بغداد والقطعات المنتشرة من وزارة الدفاع والداخلية وهي تعمل بجهد كبير، وأيضاً قطعات الحشد الشعبي، والقطعات التابعة إلى وزارة الأمن الوطني، وكذلك المخابرات والأجهزة الأمنية الأخرى، التي تعمل بكفاءة وإمكانيات عالية جداً"، مؤكداً أن "بغداد آمنة، ولا يوجد أي تهديد لها ".وتابع أن "قيادة العمليات المشتركة كثفت الجهد الاستخباري بملاحقة مطلقي الصواريخ ومتابعة التنظيمات التي تحاول أن تسيء إلى الوحدات والأهداف الحيوية".وقال رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي في تغريدة له على "تويتر"، أمس الجمعة، إن "أمن العراق أمانة في أعناقنا، ولن نخضع لمغامرات أو اجتهادات، فلقد عملنا بصمت وهدوء على إعادة ثقة الشعب والأجهزة الأمنية والجيش بالدولة بعد أن اهتزت بفعل مغامرات الخارجين على القانون".واضاف: "طالبنا بالتهدئة لمنع زج بلادنا في مغامرة عبثية اخرى، ولكننا مستعدون للمواجهة الحاسمة إذا اقتضى الأمر".

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