الشرطة تحرر مختطفا وتلقي القبض على احد الخاطفين في واسط

2020/12/26 | 21:50 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الكوت/نينا/ تمكنت مفارز شرطة قضاء النعمانية في واسط من تحرير مواطن اختطف على يد عصابة ، والقاء القبض على أحد الخاطفين.وقال مدير شرطة المحافظة اللواء احمد الزركاني لمراسل الوكالة الوطنية العراقية للأنباء/نينا/ان:" مجموعة متكونة من أربعة أشخاص يستقلون مركبة ، قامت باختطاف مواطن يستقل مركبة نوع (سايبا) في مدينة النعمانية ".واضاف :" على الفور تم تشكيل فريق عمل من قبل مدير القسم وعدد من الضباط والمنتسبين ،وتم جمع المعلومات والوصول الى المكان المقصود وتم تحرير المختطف والقاء القبض على احد الجناة مع ضبط سلاح ناري بحوزته" ، مبينا :" ان المتهم اعترف صراحة بقيامه بمعية المتهمين الهاربين بخطف المواطن المذكور "./انتهى

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