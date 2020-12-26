2020/12/26 | 21:50 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن وزير التعاون والعمل والرخاء الاجتماعي "محمد شريعتمداري"، وضع خارطة طريق للتعاون بين ايران والعراق على مدى 5 اعوام؛ متطلعا الى تشكيل لجنة خاصة من...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزير العمل الايراني يعلن عن خطة خمسية للتعاون بين طهران وبغداد) نشر أولاً على موقع (قناة العالم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزير العمل الايراني يعلن عن خطة خمسية للتعاون بين طهران وبغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العالم).