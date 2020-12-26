أمانة بغداد: الايام المقبلة ستشهد اقرار المخطط الانمائي الشامل للعاصمة

2020/12/26 | 21:52 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداداعلنت امانة بغداد، السبت، قرب الشروع بحملة تطوير كبرى لمركز العاصمة، مؤكدة أن الايام المقبلة ستشهد اقرار المخطط الانمائي الشامل لمدينة بغداد.ونقل بيان للامانة عن امين بغداد علاء معن، قوله، إن “الاسابيع المقبلة ستشهد الشروع بحملة تطوير كبرى لمركز العاصمة من ساحة التحرير لغاية منطقة الباب المعظم بالتعاون مع اصحاب المحال التجارية والتراثية …

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