الكشف عن جريمة قتل واعتقال الجناة شرقي بغداد

2020/12/26 | 21:52 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد اعلنت قيادة شرطة بغداد، السبت، الكشف عن جريمة قتل واعتقال الجناة شرقي العاصمة.وقالت القيادة في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، إنه “من منطقة زراعية نائية جنوب شرق منطقة حسينية الزهور ورد اخبار الى مركز شرطة العدالة بسماع صوت اطلاقات نارية وعلى الفور قام مدير قسم شرطة حسينية الزهور بتشكيل فريق …

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