دول الاتحاد الأوروبي تبدأ حملات التطعيم يوم الـ 27 من الشهر الحالي ضد فيروس كورونا

2020/12/26 | 21:53 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد الاتحاد الأوروبي البدء بحملات التطعيم باللقاح المضاد لفيروس كورونا يوم غد الاحد في دول الاتحاد.

وبدأ الاتحاد الأوربي بتسلم أولى جرعات لقاح كورونا اليوم السبت استعدادا لبدء حملات التطعيم بعدما أقرت الجهات المنظمة والمفوضية الاوروبية لقاح فايزر بيونتيك، في الوقت الذي تشهد العديد من دول أوروبا العودة الى فرض إجراءات مشددة واغلاقات عديدة جراء ظهور السلالة الجديدة من كورونا في بريطانيا وتفشيها من دول عدة.

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