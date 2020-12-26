ابطال مفعول 20 عبوة ناسفة عند الشريط الحدودي مع سوريا

2020/12/26 | 21:58 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ الانبار..

افاد القيادي في حشد محافظة الانبار قطري العبيدي ،السبت، بان القوات الامنية تمكنت من ابطال مفعول 20 عبوة ناسفة بعملية اقتحام المناطق الصحراوية القريبة من الشريط الحدودي مع سوريا غربي الانبار .

وقال العبيدي لـ/المعلومة/ ان “قوة امنية من قيادة عمليات الجزيرة مسنودة بقوة من الحشد الشعبي والعشائري وبدعم من طيران الجيش نفذت عملية اقتحام لمنطقة المشاريع بقضاء القائم باتجاه المناطق الصحراوية القريبة من الشريط الحدودي مع سوريا غربي الانبار ، تمكنت من خلالها من ابطال مفعول 20 عبوة ناسفة محلية الصنع من مخلفات ارهابي داعش”.

واضاف ان “القوات الامنية شرعت بعمليات اقتحام للمناطق الصحراوية باتجاه الشريط الحدودي مع سوريا لتعقب بقايا خلايا التنظيم الاجرامي التي تنشط بين الحين والاخر في المناطق المستهدفة ، مبينا ان” معلومات استخباراتية مكنت القوات الامنية من الاستدلال على مكان العبوات الناسفة وابطال مفعولها من قبل فرقة معالجة المتفجرات دون تسجيل أي اصابات بشرية او مادية”.

يشار الى ان القوات الامنية داهمت مناطق صحراء الانبار الغربية يوم امس وتمكنت من تدمير ٤ مضافات سرية لإرهابي داعش “.



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