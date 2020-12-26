بريطانيا تسجل أكثر من 34 ألف إصابة جديدة بكورونا

2020/12/26 | 22:07 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واع

أعلنت وزارة الصحة البريطانية، اليوم السبت، عن تسجيلها 34693 إصابة و210 وفيات جديدة بفيروس كورونا في البلاد.

وقالت الوزارة: إنها سجلت 34693 إصابة و210 وفيات جديدة بفيروس كورونا في البلاد.

وأفادت الوزارة، في إحصائية جديدة، بارتفاع عدد الإصابات المسجلة بعدوى فيروس كورونا المستجد"COVID-19" في المملكة المتحدة خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 34693، ليصل إلى مستوى 2256005 حالات.

كما ذكرت وزارة الصحة البريطانية أنها رصدت 210 وفيات جديدة جراء المرض، ليصل عدد ضحايا الجائحة في البلاد إلى 70405 متوفين.

وشهدت بريطانيا خلال الأسابيع الأخيرة ارتفاعات حادة في مؤشر الإصابات اليومية بفيروس كورونا، الأمر الذي دفع سلطات البلاد إلى فرض الإغلاق العام الثاني في المملكة المتحدة.

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