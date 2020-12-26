2020/12/26 | 22:07 - المصدر: آي كيو نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طعمة: الموازنة تتيح التفريط بأصول الدولة واستحواذ الساسة النافذين عليها هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع آي كيو نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2020/12/26 | 22:07.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع آي كيو نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (طعمة: الموازنة تتيح التفريط بأصول الدولة واستحواذ الساسة النافذين عليها) نشر أولاً على موقع (آي كيو نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (طعمة: الموازنة تتيح التفريط بأصول الدولة واستحواذ الساسة النافذين عليها) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (آي كيو نيوز).