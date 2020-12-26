2020/12/26 | 22:09 - المصدر: النور نيوز
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- النور نيوز/ بغداد اعلنت وزارة الصحة، السبت، أن الموقف الوبائي في الأيام الماضية أظهر تصاعد نسب الشفاء لـ90% وانخفاض عدد الإصابات والوفيات بفايروس كورونا.
وقالت الوزارة في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، “أظهر الموقف الوبائي في العراق خلال الأيام الماضية تصاعد نسب الشفاء التي بلغت ٩٠٪ ، وأنخفاض عدد الاصابات والوفيات ونسبة الحالات الموجبة …
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصحة: ارتفاع نسب الشفاء من فيروس كورونا في العراق إلى 90 %) نشر أولاً على موقع (النور نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وقالت الوزارة في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، “أظهر الموقف الوبائي في العراق خلال الأيام الماضية تصاعد نسب الشفاء التي بلغت ٩٠٪ ، وأنخفاض عدد الاصابات والوفيات ونسبة الحالات الموجبة …
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصحة: ارتفاع نسب الشفاء من فيروس كورونا في العراق إلى 90 %) نشر أولاً على موقع (النور نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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