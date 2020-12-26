الصحة: ارتفاع نسب الشفاء من فيروس كورونا في العراق إلى 90 %

2020/12/26 | 22:09 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد اعلنت وزارة الصحة، السبت، أن الموقف الوبائي في الأيام الماضية أظهر تصاعد نسب الشفاء لـ90% وانخفاض عدد الإصابات والوفيات بفايروس كورونا.وقالت الوزارة في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، “أظهر الموقف الوبائي في العراق خلال الأيام الماضية تصاعد نسب الشفاء التي بلغت ٩٠٪؜ ، وأنخفاض عدد الاصابات والوفيات ونسبة الحالات الموجبة …

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